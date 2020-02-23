2020/02/23 | 23:24 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الصباح

واصلَ العراقُ تحشيد جميع الجهود والامكانيات على المستويات الشعبية والنيابية والحكومية، لمواجهة خطر فايروس "كورونا"، اذ اثمرت الخطوات الوقائية التي اتبعتها السلطات المحلية منع تسرب الفايروس الى البلاد.

تلك الجهود الكبيرة، حظيت باشادة كبيرة من قبل منظمة الصحة العالمية، فقد اكدت استجابة العراق بشكل مثالي في التعامل مع مخاطر الفايروس، بينما كشفت عن امتلاك العراق المعدات الضرورية لفحص المصابين القادمين الى المطارات والمنافذ الحدودية.

واظهرت نتائج الفحوصات الروتينية، سلامة حالتي اشتباه بفايروس (كورونا)، احداهما في محافظة ذي قار والاخرى في النجف، في وقت عززت فيه السلطات المحلية في المحافظات، اجراءاتها لمواجهة اية اصابة محتملة بالفايروس.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء المستقيل، في بيان تلقته "الصباح"، انه "جرت متابعة الجهود الحكومية والاجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة في جميع المحافظات والمنافذ الحدودية".

ووجه بتفويض الخلية قرار تمديد ايقاف استقبال الوافدين من جمهورية ايران الاسلامية عدا العراقيين، مع المتابعة الدقيقة والمستمرة لجميع المستجدات.

وزير الصحة والبيئة جعفر صادق علاوي، قدم عرضا تفصيليا عن الوضع الوبائي لمرض فايروس كورونا المستجد والإجراءات المتخذة لا سيما بعد ظهور اصابات وحدوث وفيات في الجمهورية الاسلامية الايرانية، بينما اكد عدم تسجيل اية اصابة في جميع مناطق العراق، بما في ذلك اقليم كردستان.

من جانبه، دعا رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية ارشد الصالحي، جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية والمدنية الى الاهتمام بخطورة مرض كورونا ، واخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الوباء.



بدوره، افاد ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق أدهم إسماعيل في تصريحات صحفية بان العراق استجاب بشكل مثالي في التعامل مع فايروس كورونا ونجح في اجلاء الطلبة العراقيين من مدينة ووهان الصينية بشكل سريع.

تفاصيل اوسع في الصفحات الداخلية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يحاصر {كورونا} ويمنع تسلله الى البلاد) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يحاصر {كورونا} ويمنع تسلله الى البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).