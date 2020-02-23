ليوثنا يتأهلون إلى ثمن نهائي كأس العرب

2020/02/23 | 23:24 - المصدر: الصباح

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بغداد/الصباح

بلغ منتخبنا الشبابي الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العرب تحت 20 عاما والتي تحتضن منافساتها السعودية، اثر فوزه امس على نظيره الموريتاني بهدفين من دون رد وذلك في ختام مرحلة المجموعات.

واحرز هدف اللقاء، الاول اللاعب الموريتاني عبد الله كمارا خطأ في مرماه في الدقيقة 23 بينما سجل لاعبنا رضا فاضل الهدف الثاني قبل نهاية المباراة بدقائق، وهذان الهدفان كانا كفيلين بايصال ليوث الرافدين الى الدور المقبل.



لعب ابناء المدرب قحطان جثير مباراة جيدة المستوى على مدى شوطي اللقاء الذي شهد افضلية نسبية لمنتخبنا، وتمكن الملاك التدريبي من معالجة الاخطاء التي حدثت في مباراتيه السابقتين امام تونس والكويت واستطاع لاعبونا استغلال الفرص التي اتيحت لهم وترجمتها الى اهداف.



وعلى الرغم من ان المنتخب الموريتاني كان ندا قويا لليوثنا الا ان الاصرار بالنسبة للاعبينا بدا واضحا نحو تسجيل نتيجة ايجابية تمكنهم من الوصول الى الدور المقبل بغض النظر عما سيحصل في لقاء تونس والكويت في المجموعة نفسها، والتي انتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهما.

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