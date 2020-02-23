الهجرة: 565 ألف أَسرة نازحة عادت لمناطقها الأصلية

2020/02/23 | 23:24 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح - كركوك / نهضة علي

سجلتْ وزارةُ الهجرةِ والمهجرين عودة 565 ألف اسرة نازحة الى مناطقها الاصلية منذ بداية تحرير المدن من سيطرة عصابات "داعش" الارهابية، بينما اكدت محافظة كركوك وجود 1780 اسرة فقط في مخيمين النزوح.

وقال مدير قسم شؤون العودة في الوزارة عامر عباس زغير في بيان صحفي: ان 565 ألفا و256 أسرة عادت الى مناطقها الاصلية منذ بداية تحرير المدن من عصابات "داعش" الارهابية، من اصل 892 ألفا و311 أسرة، اي ان نسبة العودة بلغت 63 بالمئة.

واضاف ان محافظة الانبار تعد من اكثر المحافظات استقبالا للعائدين، اذ شهدت عودة 238 ألفا و620 أسرة، اي بنسبة (84) بالمئة تلتها محافظة نينوى بالمرتبة الثانية وبلغ عدد الاسر العائدة اليها 170 ألفا بنسبة 55 بالمئة، بينما حلت محافظة صلاح الدين بالمرتبة الثالثة.



وفي كركوك، قال مدير دائرة الهجرة والمهجرين بالمحافظة عمار صباح لـ"الصباح" :ان كركوك قللت عدد المخيمات التي كانت تضم النازحين الى اثنين هما ليلان 1 ويحياوة بعد غلق خمسة منها.

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