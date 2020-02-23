كتلة التغيير:حكومة “علاوي” هي تكــرار لـ سابقتهـا واسمـاء كابينته حزبيـة ومزدوجة الجنسية ..

2020/02/23 | 23:28 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب عن كتلة التغيير هوشيار عبد الله، أنه لن يصوت على كابينة محمد توفيق علاوي، مشيراً الى أن معظم الاسماء حزبية ومن مزدوجي الجنسية.وقال عبد الله في تغريدة […]

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