رئيس مجلس الوزراء المكلف يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الامريكي

2020/02/23 | 23:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ بغداد

تلقى رئيس الحكومة المكلف، محمد توفيق علاوي، الاحد، اتصالاً هاتفياً، من وزير الخارجية الامريك...





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