الزمالك يعلن الانسحاب من الدوري المصري.. ورئيسه يحذر من مجزرة

2020/02/23 | 23:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعة

قرر نادي الزمالك بالإجماع مساء اليوم الاحد، عدم استكمال مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، قبل ساعات من خوض مباراة القمة أمام الأهلي، وذلك في ظل وجود اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري التي يرأسها عمر الجنايني، واصفًا اللجنة بأنها غير شرعية.

وكان رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مرتضى منصور، قد هدد بالانسحاب من مسابقة الدوري المصري وكافة البطولات التي ينظمها اتحاد الكرة، بعد العقوبة التي وُقعت عليه من لجنة الانضباط بمنعه من المشاركة في أنشطة كرة القدم ثلاث مباريات، وتغريمه 200 ألف جنيه، وهي العقوبة التي دفعت رئيس الزمالك إلى شن هجوم عنيف على رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، كما صرح بأنه لو تم لعب مباراة القمة أمام الأهلي كما هو مخطط لها غدًا الاثنين، في ظل الأحداث الجارية، فستحدث مجزرة بين اللاعبين باستاد القاهرة.

من جانبه، علَّق محمد فضل عضو اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، على قرار نادي الزمالك عدم استكمال مباريات الدوري، بقوله إنه" لا يوجد أي شخص بإمكانه تهديد دولة القانون، ومصر دولة قانون".

وأضاف أن" مباراة الأهلي والزمالك ستقام في موعدها، وقد حصل اتحاد الكرة على الموافقات الأمنية لإقامة المباراة"، مشيرًا إلى أن" الاتحاد الدولي هو مَن عيَّن اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، وأن اللجنة لن تدخل في مواجهة مع أي طرف، وأن دور اللجنة هو تطوير الكرة المصرية".

بغداد اليوم - بغداد

تأهل منتخب شباب العراق بكرة القدم اليوم الاحد، (23 شباط 2020) بعد الفوز على موريتانيا 2- صفر، في لقاء جرى على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والاخيرة لفرق المجموعة الاولى بالبطو

بغداد اليوم- متابعة

يبدو أن تهديد فيروس كورونا الجديد قد وصل بالفعل إلى نادي برشلونة الإسباني بعدما اندلع مؤخرًا في إيطاليا وبالتحديد في منطقة لومبارديا وفينيتو باكتشاف 79 حالة مصابة بالمرض توفى منهما اثنان، ووصول تهديده أيضًا إلى الدوري الإيطالي.

بغداد اليوم - خاص

نفى عضو المكتب الاعلامي باتحاد الكرة العراقي محمد خلف، الاحد، (23 شباط 2020)، عن تسمية الحكم الدولي السابق رعد سليم رئيسا للجنة الحكام بالاتحاد بديلا لطارق احمد.

وقال خلف في حديث لـ (بغداد اليوم)، "الا حد اللحظة لم ي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الزمالك يعلن الانسحاب من الدوري المصري.. ورئيسه يحذر من مجزرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الزمالك يعلن الانسحاب من الدوري المصري.. ورئيسه يحذر من مجزرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).