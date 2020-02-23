2020/02/23 | 23:33 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | محمد توفيق علاوي ومايك بومبيو يشددان على ضرورة تحقيق الإزدهار الإقتصادي وتفعيل أطر التعاون بين البلدين

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