2020/02/23 | 23:33 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | محمد توفيق علاوي ومايك بومبيو يؤكدان على ضرورة التنسيق والعمل المشترك ودعم واشنطن للعراق

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