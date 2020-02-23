الحكمة: ندعو الى ترك علاوي لتشكيل حكومته دون تدخل

2020/02/23 | 23:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو تيار الحكمة، فهد الجبوري، اليوم الاحد، ان “الكابينة لن تمرر يوم الأربعاء المقبل “، مؤكدا، ان “مشكلة الحالية ليست شيعية فقط “.وقال الجبوري لـ”العهد”، ان “علاوي ينطلق من موقع قوة ولن تنجح اي حكومة دون توافق شيعي سني كردي”، مبينا، ان “الايام المقبلة ستشهد مفاجات بشأن حراك تشكيل الحكومة”.واضاف، ان “المنطقة […]

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