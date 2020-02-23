غوغل تحظر 600 تطبيق يستخدم الإعلانات الخبيثة

2020/02/23 | 23:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أزالت غوغل ما يقرب من 600 تطبيق أندرويد وحظرت مطوريها من متجر غوغل بلاي وشبكات الإعلانات الخاصة به في إطار حملة صارمة على الاحتيال على الإعلانات وإعلانات الجوال "الخبيثة".

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