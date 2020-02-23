مقتدى الصدر يوصي العراقيين: لا تتركوا مساجدكم ولا تهجروا قرآنكم

2020/02/23 | 23:37 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجح زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، ألا يكون وباء كورونا قد دخل إلى الأراضي العراقية بعد، ودعا إلى “الوقاية المعنوية” من الفيروس “بالتضرع والعبادة والدعاء والذكر”.وقال الصدر في بيان […]

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