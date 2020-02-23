وزير النقل في الحكومة المستقيلة يجري تغيرا يشمل مدراء الخطوط الجوية وشركة الملاحة

2020/02/23 | 23:38 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اجرى وزير النقل، عبدالله لعيبي، تنقلات في المناصب العليا بالوزارة شملت تكليف مديرين عامين جديدين للشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية وفي الشركة العامة الخطوط الجوية العراقية.

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