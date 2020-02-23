استشهاد متظاهر وإصابة سبعة آخرين

2020/02/23 | 23:38 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد_اين}أكد مصدر مطلع لوكالة أين الأخبارية عن استشهاد أحد المتظاهرين قرب ساحة الخلاني وإصابة سبعة آخرين بعد أن قامت قوات مكافحة الشغب بإطلاق الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع بإتجاه المحتجين المتواجدين بالقرب من ساحة الخلاني في بغداد،

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