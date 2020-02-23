الوفد الكردي: “علاوي” أبدى مرونةً معنا تماشياً مع وضع الإقليم

2020/02/23 | 23:38 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل العراق منذ تكليف #محمد_توفيق_علاةي برئاسة الحكومة الجديدة، وإلى يومنا، لم يعلن الكُرد عن موقفهم الواضح من حكومة “علاوي”، ذلك لأنه وفق قولهم، «لا يُراعي “علاوي” حقوقهم الدستورية، […]

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