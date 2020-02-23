الصحة تعلن إعداد مؤسسات للحجر الصحي في جميع المحافظات

2020/02/23 | 23:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأحد، إعداد مؤسسات صحية للحجر في جميع المحافظات، فيما جدّدت تأكيدها خلو العراق من أي إصابة بفيروس كورونا.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، سيف البدر، في بيان حصلت عليه “العهد نيوز”، إن “الوزارة أعدت مؤسسات صحية للحجر في جميع محافظات العراق و المنافذ والمطارات والموانئ”.وأضاف، أن “ملاكات الوزارة مستنفرة […]

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