آلاف الأكراد يتظاهرون في كردستان العراق ضد حكم العائلتين “برزاني و طالباني”

2020/02/23 | 23:44 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت محافظات إقليم كردستان العراق تظاهرات احتجاجية يوم أمس السبت، عقب دعوة من زعيم حراك الجيل الجديد شاسوار عبدالواحد، ضد ما اسماه بـ”حكم العائلتين”، في إشارة الى عائلتي البارزاني وطالباني.[…]

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