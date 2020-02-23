2020/02/23 | 23:48 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سحب يد وتنزيل درجة لدبلوماسي هدد وزير الخارجية العراقي ( وثيقة ) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/23 | 23:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سحب يد وتنزيل درجة لدبلوماسي هدد وزير الخارجية العراقي ( وثيقة )) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سحب يد وتنزيل درجة لدبلوماسي هدد وزير الخارجية العراقي ( وثيقة )) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).