التربية :نراقب تطورات

2020/02/23 | 23:48 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أكدت وزارة التربية، اليوم الاحد، عدم تمديد فترة العطلة الربيعية، وأن المباشرة بالدوام ستكون مطلع الشهر المقبل بالنسبة لبغداد والبصرة، فيما اشارت الى انها ستتدخل حال استجد امر طارئ في البلد فيما يخص فايروس كورونا.وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في تصريح صحفي ان المحافظات الجنوبية باستثناء البصرة ستتمتع بعطلة لمدة أسبوع واحد مثلما كان مقررا سابقا، مشيرا الى ان المحافظات الغربية والشمالية فقد استأنف الدوام فيها بعد انقضاء فترة عطلة نصف السنة.وفي وقت سابق طالب عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية جواد الموسوي، وزارة التربية بضرورة تمديد العطلة الربيعية لأسبوع واحد، ولحين دراسة وتدقيق اوضاع العراق والدول المجاورة فيما يخص مرض الكورونا.

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