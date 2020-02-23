بومبيو يتجاهل رفض العراقيين ويهاتف علاوي

2020/02/23 | 23:48 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد تلقى رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، اليوم الاحد، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو، وقدّم بومبيو التهنئة بمناسبة التكليف بمنصب رئاسة الوزراء، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة،بدوره شكر علاوي وزير الخارجية على الاتصال.كما جرى خلال المكالمة استعراض آخر المستجدات السياسية على الصعيدين الاقليمي والدولي ، والتأكيد على ضرورة التنسيق والعمل المشترك، ودعم الولايات المتحدة الامريكية للعراق في مختلف المجالات بما يحفظ سيادة العراق وتحقيق الازدهار الاقتصادي وتفعيل أطر التعاون بين البلدين.

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