2020/02/23 | 23:48 - المصدر: راديو المربد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بومبيو يهاتف علاوي: ضرورة التنسيق والعمل المشترك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/23 | 23:48.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بومبيو يهاتف علاوي: ضرورة التنسيق والعمل المشترك) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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