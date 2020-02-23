إعلانات خبيثة تؤدي إلى حظر 600 تطبيق

2020/02/23 | 23:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أزالت غوغل ما يقرب من 600 تطبيق أندرويد وحظرت مطوريها من متجر غوغل بلاي وشبكات الإعلانات الخاصة به في إطار حملة صارمة على الاحتيال على الإعلانات وإعلانات الجوال “الخبيثة”.

ويعتبر شيتا موبايل (Cheetah Mobile)، أحد أكبر مطوري البرامج المحظورة من متجر بلاي وشبكات إعلانات غوغل، وهي شركة صينية لبيع الإعلانات كشف موقع بزفييد المتخصص بالتقنية تورطها في عمليات احتيال للإعلانات في نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

وأزالت غوغل في ديسمبر/كانون الأول الماضي أحد التطبيقات المخالفة، لكنها سمحت لشيتا بمواصلة تقديم تطبيقات أخرى في متجر بلاي.

واعتبارا من صباح الأحد، أزيلت مجموعة تطبيقات شيتا الكاملة التي تضم 45 تطبيقا تقريبا في متجر بلاي، ولم تعد التطبيقات تعرض مخزون إعلانات للبيع في شبكات إعلانات غوغل.

ونشرت غوغل تقنية جديدة أواخر العام الماضي للكشف تلقائيا ما إذا كانت التطبيقات تعرض الإعلانات عندما لا تكون قيد الاستخدام.



وساعد هذا التغيير في تحديد التطبيقات والمطورين المسيئين، مما أدى إلى اتخاذ الإجراءات الأخيرة من قبل غوغل.

وقال مسؤول في شركة غوغل إنه على الرغم من أن بعض التطبيقات والمطورين المسيئين استخدموا تقنيات مماثلة لعرض إعلانات مزعجة وتجنب الاكتشاف، فإنه لم يكن واضحا ما إذا كانوا يعملون معا، مضيفا أن “هناك بالتأكيد مؤشرات على أنهم يستخدمون ممارسات مشابهة.



سواء كانت منسقة أم لا، لكننا لم نكن نعرف بالتأكيد”.

المصدر : مواقع إلكترونية

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