مدير العلاقات والإعلام بدائرة الهجرة والمهجرين في دهوك ل ايزيدي24، “ليس هناك قرار بغلق المخيمات في إقليم كُردستان”

2020/02/23 | 23:58 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – ذياب غانم نفى مدير قسم العلاقات والاعلام بدائرة الهجرة والمهجرين فرع دهوك، قرار غلق المخيمات بإقليم كردستان العراق، بعد تداوله لعدة ايام على وسائل الاعلام مما ادى الى غضب الشارع الايزيدي في المخيمات.في حديثه ل ”ايزيدي 24“ اوضح ”محمد الببواتي“ مدير قسم العلاقات والإعلام بدائرة الهجرة والمهجرين فرع دهوك، ”نحن بدائرة …

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