ضوء أخضر وتأييد.. اعلان تفاصيل المكالمة الهاتفية بين محمد علاوي ومايك بومبيو

2020/02/23 | 23:58 - المصدر: رئيس الوزراء

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، اليوم الاحد، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو، وقدّم السيد بومبيو التهنئة بمناسبة التكليف بمنصب رئاسة الوزراء، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة،بدوره شكر السيد علاوي وزير الخارجية على الاتصال.

كما جرى خلال المكالمة استعراض آخر المستجدات السياسية على الصعيدين الاقليمي والدولي ، والتأكيد على ضرورة التنسيق والعمل المشترك، ودعم الولايات المتحدة الامريكية للعراق في مختلف المجالات بما يحفظ سيادة العراق وتحقيق الازدهار الاقتصادي وتفعيل أطر التعاون بين البلدين.

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

٢٣-شباط-٢٠٢٠

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