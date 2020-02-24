متسلقون كورد يرتقون اعلى قمة جبلية في العراق

2020/02/24 | 00:01 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تمكن فريق مكون من اربعة من متسلقي الجبال في اربيل ، من القيام برحلة شتوية وسط الثلوج الكثيفة لتسلق قمة جبل جيخي در التي تعد اعلى قمة جبل في اقليم كوردستان وتقع على ارتفاع 3611 مترا فوق سطح البحر.

وضم الفريق كلا من المتسلقين هيوا عزيز كمشارك وسالار جوماني وريبر سورداش سليم مسؤول فني واري عثمان مشرف وتسلقوا يوم 20-21/2 /2020 قمة جبل جيخي در 3611 مترا فوق مستوى سطح البحروهي اعلى قمة جبل في العراق.

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