علاوي يتلقى اتصالا من وزير خارجية أمريكا بومبيو

2020/02/24 | 00:09 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد_اين} تلقى رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، اليوم الاحد، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو، وقدّم السيد بومبيو التهنئة بمناسبة التكليف بمنصب رئاسة الوزراء، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة،بدوره شكر السيد علاوي وزير الخارجية على الاتصال.

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