صحة كركوك تنفي تسجيل أي اصابة بفيروس كورونا

2020/02/24 | 00:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت دائرة صحة محافظة كركوك، اليوم الأحد، أنباء تحدثت عن إصابة أحد المواطنين العائدين من إيران بفيروس كورونا المستجد.وذكرت دائرة الصحة، في بيان حصلت عليه “العهد نيوز”، أن “الدائرة تنفي ما نشر في بعض مواقع التواصل عن اصابة مواطن عائد من إيران بفيروس كورونا”، مبينة أن المواطن “وضع في الحجر الصحي في الردهة الوبائية في […]

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