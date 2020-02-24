ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في الإمارات إلى 18 شخصا

2020/02/24 | 00:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مصادر إماراتية مطلعة، اليوم الاثنين، وفاة 18 شخصا في الإمارات العربية المتحدة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن مصادر إماراتية مطلعة أنه تم حتى الان تشخيص عدد الحالات المصابة المؤكدة في الإمارات العربية المتحدة حوالي 50 شخصا.ورفضت المصادر الرسمية لدولة الإمارات حتى الآن الإعلان الرسمي عن الإحصاءات وحالات الاصابة […]

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