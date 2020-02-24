ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 3 حالات في إيطاليا

2020/02/24 | 00:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة الايطالية، اليوم الاثنين، عن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا الجديد “كوفيد 19” داخل البلاد.وذكرت السلطات الإيطالية إنها “سجلت حالة وفاة ثالثة إثر الإصابة بفيروس كورونا الجديد”.وقال مسئول الصحة بإقليم لومبارديا، جوليو جاليرا إن الحالة الثالثة لامرأة مسنة من بلدة كريما، الواقعة بالقرب من مدينة ميلانو الإيطالية، والتي كانت تعاني أيضًا […]

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