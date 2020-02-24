2020/02/24 | 00:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية جنوب دمشق) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية جنوب دمشق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).