2020/02/24 | 00:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتلى بهجوم مسلح يستهدف "كوفي شوب" داخل ملعب جنوبي صلاح الدين

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