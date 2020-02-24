مؤيد احمد - الى أين تتجه الانتفاضة في العراق؟

2020/02/24 | 00:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مؤيد_احمد كل يوم من استمرار الانتفاضة في العراق صاحبته ولا تزال تصاحبه تغيرات لم يكن من الممكن تحقيقها خلال السنوات في أوضاع الهدوء.مع كل يوم من استمرار الانتفاضة كسبت ولا تزال تكسب الجماهير وضوح رؤيا سياسية فعلية لم يكن من الممكن كسبها خلال سنوات.بالرغم من وقوع المئات من القتلى وآلاف الجرحى من بين صفوف المنتفضين، لم يستطع السلطات وميليشياتها إخماد الانتفاضة لحد الآن لا بل أشعلت الانتفاضة النار في عق......

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