على غرار باتمان.. فيديو لتدريبات التحالف للقضاء على داعش

2020/02/24 | 00:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشر التحالف الدولي، الأحد، فيديو لأحد التدريبات التي يجريها في إطار جهوده لمحاربة الإرهاب ومهمته في القضاء على تنظيم داعش.

واختار التحالف إدخال بعض المؤثرات المعتمدة في الألعاب الإلكترونية على الفيديو، بينها الصوت والملصقات.





وأرفق الحساب الإنكليزي لفرقة مهام العمليات الخاصة المشتركة لعملية العزم الصلب في سوريا والعراق، على تويتر، الفيديو بالهاشتاغ SundayFunday# (الأحد يوم اللهو)، والتعليق "مرح الأحد وصوته! لا تدع مقطع الفيديو المعدّ على غرار باتمان، يخدعك- فهذه أدوات فتاكة للغاية لهزيمة إرهابيي داعش".

وتابعت التغريدة "نحن نأخذ تدريباتنا على محمل الجد ولكننا ظننا أننا سنحصل على بعض المتعة من خلال فيديو لإطلاق القنابل اليدوية والقاذفات".

وفي الفيديو، يرفق إطلاق جنود النار من بنادقهم وقاذفات على أهداف بعيدة، بأصوات تشبه تلك التي تُسمع عند تسجيل نقاط في الألعاب الإلكترونية، فضلا عن ظهور ملصقات من طراز ما يجده متصفح القصص المصورة.

وفيما لم يمانع بعض المغردين من رؤية جانب المرح في المهمة المعقدة للتحالف، انتقد آخرون الفيديو ومن قرر نشره بهذا الشكل بسبب جدية المهمة.





يذكر أن التحالف الدولي ضد داعش الذي تشكل في سبتمبر 2014، يواصل جهوده لإضعاف داعش وإلحاق الهزيمة النهائية به وتفكيك شبكاته وإجهاض طموحاته العالمية.

ويضم التحالف 82 عضوا يؤكدون التزامهم بتدمير البنى التحتية الاقتصادية والمالية للتنظيم ومنع تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب عبر الحدود ودعم الاستقرار واستعادة الخدمات الأساسية العامة في المناطق المحررة من قبضته ومجابهة بوقه الإعلامي.

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