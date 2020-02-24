سماع دوي انفجارات في سماء ريف دمشق ودفاعات الجيش السوري تتصدى

2020/02/24 | 01:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

قالت الوكالة السورية الرسمية "سانا"، اليوم الأحد، إن دوي انفجارات سمع في سماء ريف دمشق...





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