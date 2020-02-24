اعتقال متهم بعملية سطو وسرقة منزل جنوبي غرب بغداد

2020/02/24 | 01:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، عنه اعتقال متهم بعملية سطو وسرقة لمنزل بعد ضرب صاحب الدار بآلة حادة جنوبي غرب بغداد.وذكرت الوزارة في بيان تلقته “العهد نيوز”، إن “مفارز مكتب البياع في مديرية مكافحة اجرام بغداد التابعة الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة في وزارة الداخلية، تمكنت من القاء القبض على متهم بعد مرور ساعتين […]

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