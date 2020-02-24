معارك بين الجيش السوري والمسلحين الموالين لأنقرة قرب جبل الزاوية جنوب إدلب

2020/02/24 | 01:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشهد ريف إدلب الجنوبي معارك عنيفة بين وحدات من الجيش السوري والفصائل الموالية لأنقرة، وسط استقدام الجيش المزيد من التعزيزات بمنطقة جبل الزاوية.ونقل نشطاء عن مصادر محلية، أن اشتباكات تدور بالقرب من منطقة جبل الزاوية في جنوب إدلب وأن استهدافا طال محيط تجمع “القوات التركية” المتمركزة في معسكر المسطومة.وقال المرصد السوري نقلا عن […]

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