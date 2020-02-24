2020/02/24 | 01:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورادو، اليوم الاثنين، أنه “في حال استمر تفشي فيروس كورونا الجديد، فقد يؤثر الأمر بشكل كبير على اليابان والاقتصاد العالمية عن طريق إحداث خلل في سلسلة التوريد، مشدداً على ضرورة توخي الحذر”.ونقلت وكالة “رويترز” عن كورادو قوله خلال اجتماع لمسؤولي البنوك المركزية التابعة لمجموعة العشرين في الرياض، إن “بنك […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المركزي الياباني يحذر من تأثير استمرار تفشي كورونا على الاقتصاد العالمي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المركزي الياباني يحذر من تأثير استمرار تفشي كورونا على الاقتصاد العالمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).