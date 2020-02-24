اكتشاف جديد: مادة بحليب ولحم البقر تسبب سرطان القولون

2020/02/24 | 01:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن خبراء المركز الألماني لبحوث السرطان في هايدلبرغ، امس الاحد، عن اكتشافهم مادة BMMF في حليب ولحم البقر، التي يمكن أن تسبب الإصابة بسرطان القولون.وقد أطلق خبراء المركز على هذه المادة اسم محفز سرطان القولون.لذلك يدعون إلى عدم تغذية الأطفال بمنتجات حليب البقر قبل بلوغهم السنة من العمر، بسبب مادة BMMF المسببة للمرض […]

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