الوكالة السورية: سماع دوي انفجار في سماء ريف دمشق

2020/02/24 | 01:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الوكالة السورية الرسمية “سانا”، اليوم الاثنين، إن “دوي انفجارات سمع في سماء ريف دمشق”.وذكرت قناة الإخبارية السورية، في خبر عاجل، اطلعت عليه “العهد نيوز”، إن “وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت لأهداف معادية في سماء ريف دمشق”.انتهى..م.ر

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