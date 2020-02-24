‭ ‬العراق‭:‬رصاص‭ ‬جديد‭ ‬ضد‭ ‬المتظاهرين وتوافق‭ ‬آخر‭ ‬ساعة‭ ‬لعبور‭ ‬التكليف‭ ‬الوزاري‭ ‬

2020/02/24 | 02:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أول‭ ‬اتصال‭ ‬أمريكي‭ ‬مع‭ ‬علاوي‭ ‬يتضمن‭ ‬التهنئة‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك بغداد‭ -‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ قالت‭ ‬مصادر‭ ‬أمنية‭ ‬وطبية‭ ‬إن‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬العراقية‭ ‬قتلت‭ ‬شخصا‭ ‬وأصابت‭ ‬سبعة‭ ‬الأحد‭ ‬عندما‭ ‬فتحت‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬متظاهرين‭ ‬في‭ ‬بغداد‭.‬ ويواجه‭ ‬العراق‭ ‬أزمة‭ ‬داخلية‭ ‬غير‭ ‬عادية‭ ‬حيث‭ ‬قُتل‭ ‬نحو‭ ‬500‭ ‬شخص‭ ‬أول‭ ‬أكتوبر‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭.‬ ويطالب‭ ‬المحتجون‭ ‬بالإطاحة‭ ‬بالنخبة‭ ‬الحاكمة‭ ‬التي‭ ‬يرونها‭ […]

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