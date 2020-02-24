2020/02/24 | 02:08 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أول اتصال أمريكي مع علاوي يتضمن التهنئة والتنسيق المشترك بغداد -عبدالحسين غزال قالت مصادر أمنية وطبية إن قوات الأمن العراقية قتلت شخصا وأصابت سبعة الأحد عندما فتحت النار على متظاهرين في بغداد. ويواجه العراق أزمة داخلية غير عادية حيث قُتل نحو 500 شخص أول أكتوبر تشرين الأول. ويطالب المحتجون بالإطاحة بالنخبة الحاكمة التي يرونها […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( العراق:رصاص جديد ضد المتظاهرين وتوافق آخر ساعة لعبور التكليف الوزاري ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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