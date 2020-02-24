حدّثوا العاقل بما يُعقل

2020/02/24 | 02:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يستقيم‭ ‬الكلام‭ ‬في‭ ‬إنّ‭ ‬الحكومة‭ ‬التي‭ ‬تظهر‭ ‬للعراقيين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الساعة،‭ ‬ستكون‭ ‬مؤقتة،‭ ‬لسبب‭ ‬رئيسي‭ ‬هو‭ ‬انه‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬نص‭ ‬ملزم‭ ‬وواضح‭ ‬في‭ ‬تحديد‭ ‬عمرها‭ ‬الزمني،‭ ‬كما‭ ‬لا‭ ‬يتيح‭ ‬الدستور‭ ‬العراقي‭ ‬التعاطي‭ ‬مع‭ ‬مصطلح‭ ‬الحكومات‭ ‬المؤقتة،‭ ‬لذلك‭ ‬ستخضع‭ ‬الحكومة‭ ‬بهذه‭ ‬المواصفات‭ ‬لأهواء‭ ‬القوى‭ ‬السياسية‭ ‬التي‭ ‬تجيز‭ ‬وجودها‭ ‬ومرورها،‭ ‬وهذا‭ […]

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