2020/02/24 | 02:08 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ترحيب أردني كبير بزيارة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عمان- الزمان سادت اجواء تفاؤل اقتصادي في الادرن بعد مباحثات اجراها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الأردن الأحد في زيارة رسمية تستمر يومين بدعوة من الملك عبد الله الثاني وذلك بعد تحسن في العلاقات الثنائية اثر تبادل السفراء […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أجواء تفاؤل بشأن مباحثات ملك الأردن وأمير قطر ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أجواء تفاؤل بشأن مباحثات ملك الأردن وأمير قطر ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أجواء تفاؤل بشأن مباحثات ملك الأردن وأمير قطر ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).