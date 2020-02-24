أجواء‭ ‬تفاؤل‭ ‬بشأن‭ ‬مباحثات‭ ‬ملك‭ ‬الأردن‭ ‬وأمير‭ ‬قطر‭  ‬

2020/02/24 | 02:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترحيب‭ ‬أردني‭ ‬كبير‭ ‬بزيارة‭ ‬الشيخ‭ ‬تميم‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬ عمان‭- ‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬سادت‭ ‬اجواء‭ ‬تفاؤل‭ ‬اقتصادي‭ ‬في‭ ‬الادرن‭ ‬بعد‭ ‬مباحثات‭ ‬اجراها‭ ‬أمير‭ ‬قطر‭ ‬الشيخ‭ ‬تميم‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬في‭ ‬الأردن‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬رسمية‭ ‬تستمر‭ ‬يومين‭ ‬بدعوة‭ ‬من‭ ‬الملك‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬الثاني‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬تحسن‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬اثر‭ ‬تبادل‭ ‬السفراء‭ […]

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