يداوي الناس وهو عليل، رئيس جامعة طبية يكتشف إصابته بكورونا بعد إشرافه على علاج المصابين

2020/02/24 | 02:13 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد_اين}علم رئيس جامعة العلوم الطبية في مدينة قم الإيرانية باصابته بفيروس كورونا المنتشر حديثاً في عدد من البلدان،

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