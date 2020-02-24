النمسا تمنع دخول القطارات القادمة من إيطاليا بسبب كورونا

2020/02/24 | 03:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحيفة نقلا عن مصادر أمنية إن السلطات النمساوية منعت دخول القطارات القادمة من إيطاليا للاشتباه بإصابة اثنين من ركاب أحد القطارات بفيروس كورونا.

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