تحدث معه هاتفيا.. بومبيو يرحب بتعهد علاوي بإجراء انتخابات مبكرة

2020/02/24 | 03:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أجرى وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الأحد، محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي المكلف، محمد علاوي، جدد فيها تأكيد التزام الولايات المتحدة الدائم بعراق قوي، ذي سيادة، ومزدهر.

وأصدرت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، مورغان أورتاغوس، بيانا جاء فيه أن الوزير الأميركي رحب بتعهد علاوي بإجراء انتخابات مبكرة لتعزيز النظام الديمقراطي في العراق.

وقالت إن بومبيو حث علاوي "على حل الخلافات مع الزعماء السياسيين الأكراد والسنة في العراق لضمان النجاح في متابعة المهام الحيوية التي تواجهها حكومته".

وأشار البيان إلى أن بومبيو شدد أيضا على أن العراق ملزم بحماية القوات والمنشآت والدبلوماسيين التابعين للولايات المتحدة والتحالف الدولي.

وبحث بومبيو وعلاوي الاحتجاجات الشعبية المستمرة في العراق منذ أكتوبر الماضي وضرورة استعجال الحكومة المقبلة في وضع حد لقتل المتظاهرين، والسعي لتحقيق العدالة للقتلى والجرحى، والاستجابة لمظالمهم المشروعة.

واتفق الوزير ورئيس الوزراء المكلف على أهمية البدء في إصلاحات من شأنها تحسين وضع الحكومة لتزويد الشعب العراقي بحياة ينعم فيها بالكرامة والازدهار والأمن.

وأعلن علاوي، السبت، أنه سيطرح خلال أيام تشكيلته الحكومية المنتظرة، متعهدا بأن تكون مستقلة ومن دون تدخل الأطراف السياسية.

وأمام علاوي، الذي سمي رئيسا للوزراء بعد توافق صعب توصلت إليه الكتل السياسية، حتى الثاني من مارس المقبل للتصويت عليها في البرلمان، بحسب الدستور، علما أن مجلس النواب لم يعلن عن جلسة استثنائية خلال العطلة النيابية التي تنتهي في منتصف الشهر المقبل.

وكان رئيس الوزراء العراقي المكلف قد دعا البرلمان للتصويت على منح الثقة لوزراء حكومته الاثنين، وأكد ان أعضاءها "من خارج النخبة السياسية الحاكمة".

ويتظاهر مئات آلاف العراقيين منذ بداية أكتوبر الماضي للمطالبة بتغيير النظام السياسي ورحيل الطبقة الحاكمة المتهمة بالفساد.

ودفعت التظاهرات حكومة عادل عبد المهدي إلى الاستقالة.



وبلغت أعداد قتلى الاحتجاجات حوالى 550 شخصا معظمهم من المتظاهرين الذين لقوا مصرعهم برصاص قوات الأمن أو ميليشيات، فيما وصل عدد المصابين إلى نحو 30 ألفا.

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