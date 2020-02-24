علامات تدل على الإصابة بسرطان البروستات يمكن معرفتها

2020/02/24 | 04:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحدث سرطان البروستات عندما تنقسم خلايا البروستات بطريقة غير طبيعية، ولا يمكن السيطرة عليها، وكلما كان اكتشاف المرض في مرحلة مبكرة، تكون فرصة التغلب عليه أكبر.

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