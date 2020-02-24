في الأنبار انزال جوي أمريكي واعتقال قائد ميداني

2020/02/24 | 05:17 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد_اين}قامت القوات الأمريكية فجر الاثنين بإنزال جوي في ناحية البغدادي في محافظة الأنبار حيث قامت باعتقال مسؤول الفوج الثاني في الحشد العشائري "معد العبيدي"

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