بومبيو يكشف عن أبرز نقاط حواره مع الرئيس المكلف علاوي

2020/02/24 | 05:17 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد_اين}كشف وزير خارجية أمريكا بومبيو في تغريدة له على تويتر أبرز النقاط التي تكلم بها مع رئيس وزراء العراق المكلف محمد توفيق علاوي في اتصال هاتفي مساء الأحد،حيث ذكر بومبيو إنه رحب بالوعد الذي قطعه علاوي على نفسه بإجراء انتخابات مبكرة داعياً الى الايفاء بوعده وتطبيقها على أرض الواقع،وأكد على التزام الولايات المتحدة الأمريكية مع العراق وقال بومبيو اني طلبت من علاوي التوقف عن استخدام العنف ضد المتظاهرين ومحاسبة من قام بالعنف

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