موجة أمطار رعدية قد

2020/02/24 | 07:33 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريريؤثر منخفض جوي ماطر عالي الفعالية على أجزاء واسعة من البلاد ويستمر ليومين، وقد يسبب سيولًا في المناطق الحدودية المحاذية لإيران، فيما يحل "دفء خادع" سرعان ما تنخفض درجات الحرارة إلى معدلات باردة يوم الأربعاء المقبل.

متنبئ جوي: خلال فترة مساء الاثنين وحتى ظهر الثلاثاء تزداد فرص الأمطار لتشمل مناطق المثنى وواسط والديوانية والنجف وبابل

وقال المتنبئ نائل العلي في تدوينة رصدها "ألترا عراق"، إن "أمطارًا رعدية تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة تضرب مناطق الناصرية والعمارة وشمال البصرة وجنوب واسط"، مبينًا أن "الغزارة تزداد وخصوصًا في ميسان على فترات وبشكل أقل الى مناطق واسط والمثنى والبصرة".

اقرأ/ي أيضًا: طقس "خطير" ينتظر العراق..



أربعة فصول في أسبوع وأمطار وسيول!

أضاف أنه "خلال فترة مساء الاثنين وحتى ظهر الثلاثاء تزداد فرص الأمطار لتشمل مناطق المثنى وواسط والديوانية والنجف وبابل، والأجزاء الشرقية من البلاد، مع فترة انقطاعات على ذي قار والبصرة وجنوب ميسان".

أكد العلي أن "الحالة الفعلية تبدأ بعد ظهر الثلاثاء وحتى صباح الأربعاء، حيث تبدأ أمطار غزيرة تتساقط على مناطق البصرة وذي قار والمثنى، وتكون غزيرة جدًا على مناطق واسط وميسان".

وتمتد الأمطار الغزيرة على مناطق كربلاء والديوانية وبابل والنجف، وبغداد وشرق الأنبار وديالى والسليمانية، فضلًا عن زخات خفيفة في كركوك وضعيفة الفرص في المناطق الغربية وباقي المناطق الشمالية ومناطق تكريت صعودًا، بحسب العلي.

وحذر العلي من توقعات بأن "تتأثر المناطق الحدودية مع إيران بالسيول القادمة من المرتفعات الجبلية"، مشددًا على ضرورة "استعداد وحدات الدفاع المدني والبلديات لمواجهة الأمطار الغزيرة التي سوف تسبب فيضانات في شوارع المناطق الوسطى والجنوبية".

متنبئ جوي: لا تأمنوا بالأجواء الدافئة خلال يوم الاثنين فالحرارة سوف تنخفض لتكون باردة يوم الأربعاء

أضاف أن "الأجواء الدافئة خلال يوم الاثنين لا تأمنوا بها، فالحرارة سوف تنخفض يوم الأربعاء لتكون باردة نسبيًا"، مؤكدًا أن "الأمطار في بادئ الأمر تكون من نصيب المناطق الجنوبية ثم الفرات الأوسط، ثم تشمل جميع مناطق الوسط والجنوب".

اقرأ/ي أيضًا:

توقعات الطقس لليومين المقبلين: صحو وارتفاع في درجات الحرارة

الشتاء يلفظ أنفاسه الأخيرة بموجة برد ختامية..



وتحذيرات من سيول وفيضانات محتملة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موجة أمطار رعدية قد "لا تنجو" منها محافظة.. تحذيرات من سيول وفيضانات مرتقبة) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موجة أمطار رعدية قد "لا تنجو" منها محافظة.. تحذيرات من سيول وفيضانات مرتقبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).