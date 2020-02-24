قوة مشتركة تنفذ انزالا جويا وتعتقل قياديا في الحشد غربي العراق

2020/02/24 | 07:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر عسكري مسؤول يوم الاثنين بإعتقال احد قيادات الحشد العشائري من قبل قوة مشتركة نفذت انزالا جويا في محافظة الانبار غربي العراق .

وقال المصدر لشفق نيوز، ان قوة مشتركة مؤلفة من الجيش الامريكي، وجهاز مكافحة الارهاب نفذت في وقت مبكر من اليوم انزالا جويا داهمت فيه منزل مسؤول الفوج الثاني في الحشد العشائري "معدي العبيدي" في ناحية البغدادي التابعة لقضاء هيت في الانبار.

واضاف المصدر ان القوة اعتقلت العبيدي وفق مذكرة قبض صادرة بحقه من القضاء، دون الخوض بمزيد من التفاصيل.

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