اتصال هاتفي من بومبيو لعلاوي في مناسبة هامة

2020/02/24 | 07:41 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد علاوي انه تلقى اتصالا من وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو....

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